Ausencia de antídoto agrava preocupación por serpiente cascabel detectada en San Antonio

La presencia de una serpiente cascabel aún no localizada en la comuna de San Antonio mantiene en alerta a autoridades y vecinos, en un escenario que genera especial preocupación sanitaria debido a que en el país no existe suero antiofídico para enfrentar una eventual mordedura.



La detección del ejemplar en el sector El Tranque de San Juan motivó acciones inmediatas por parte de las autoridades. La delegada presidencial provincial, Carolina Quinteros, confirmó que se realizó la denuncia correspondiente y señaló que no existe “información al respecto” sobre cómo la especie habría ingresado al territorio nacional.



Desde el Servicio Agrícola y Ganadero, el jefe de la División de Protección de Recursos Renovables, Roberto Rojas, planteó que “para nosotros es un hallazgo de un animal polizonte que venía en carga, lo que es difícil, por la distancia del puerto; o alguien que la internó ilegalmente”.

Serpiente venenosa



Especialistas advierten que se trata de una “serpiente venenosa” distribuida ampliamente en América, desde Estados Unidos hasta Argentina, lo que incrementa la preocupación por sus efectos en la salud humana.

El gerente de Bienestar Animal de Bioparque Buinzoo, Alberto Duarte, explicó que “en la cola, en el extremo caudal, encontramos los famosos cascabeles que muchas veces lo vemos en las películas, que incluso lo hace sonar el animal para advertir de su presencia”.



Aunque indicó que no es “un animal netamente agresivo”, advirtió que “cuando empieza a ver un movimiento o algo vulnerable, empieza a hacer sonar su cascabel para que se den cuenta de su presencia”. Pese a ello, lo calificó como un “animal sumamente peligroso”, especialmente por las consecuencias de una eventual mordedura.



En ese escenario, detalló que la gravedad del ataque depende de distintos factores, como la época del año o si el reptil ha comido previamente, lo que influye en la cantidad de veneno inoculado. De concretarse una mordedura, una persona podría quedar “en una situación muy difícil desde el punto de vista de su salud” e incluso fallecer “entre las seis, ocho o 48 horas, si no se aplica el suero antiofídico específico”.

Llamado al SAG

El especialista reiteró el llamado a la comunidad a “llamar a esas personas que están cerca del lugar a no tocarlo y no hacer absolutamente nada con el ejemplar, más que avisar a la autoridad competente, en este caso el SAG”.



La mayor inquietud, sin embargo, radica en la falta de tratamiento disponible en el país. La delegada presidencial confirmó que “se está tramitando, pero pueden haber, además, otros tipos de acciones que se pueden realizar”. En la misma línea, el experto subrayó que “en Chile no hay suero antiofídico, entonces estaría en una situación complicadísima desde el punto de vista de salud si el animal lo muerde”.



Mientras continúa la búsqueda del ejemplar, las autoridades mantienen el monitoreo en la zona y el llamado a la prevención ante cualquier nuevo avistamiento.