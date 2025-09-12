Home Nacional "balance de los incidentes del 11 de septiembre en el país: 264 ev..."

Balance de los incidentes del 11 de septiembre en el país: 264 eventos, 110 detenidos y cuatro carabineros heridos

Carabineros detalló que de este total de eventos, 164 se registraron en la Región Metropolitana, donde también se efectuó la mayoría de las detenciones (85). El total de 110 arrestos significa un aumento del 89,7% a nivel nacional.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Carabineros informó que durante la noche del 11 de septiembre –en el marco de la conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado-se registraron 264 eventos a nivel nacional, con el resultado de 110 detenidos y cuatro funcionarios policiales heridos, uno de ellos de gravedad.

En el detalle, los eventos consistieron en desórdenes graves, barricadas, lanzamiento de artefactos incendiarios, uso de fuegos artificiales y objetos contundentes, intentos de saqueo y disparos con armas de fuego, entre otros.

De este total de eventos, 164 se registraron en la Región Metropolitana, donde también se efectuó la mayoría de las detenciones (85). El total de 110  arrestos significa un aumento del 89,7% a nivel nacional.

Uno de los hechos más graves se produjo en Mapocho con Huelén, comuna de Cerro Navia, donde encapuchados usaron armas de fuego y lanzaron objetos incendiarios contra los efectivos de Carabineros.

El personal policial debió enfrentó los disturbios y barricadas con carros lanzagua y lanzagases. No se reportaron heridos ni detenidos en estos incidentes.

Nuevamente la 54° Comisaría de Carabineros de Huechuraba fue atacada a balazos por desconocidos, pero no se registraron heridos en esta unidad.

El carabinero lesionado de gravedad se registró en Quilicura, debido al ataque a pedradas a la comisaría de la comuna. El funcionario resultó herido grave por fractura dental, siendo traslado al hospital institucional.

Además, en calle Clotario Blest con Av. Departamental, comuna de Pedro Aguirre Cerda, hubo barricadas incendiarias y ataques a personal de Carabineros.

En tanto, en la Población Lo Hermida, comuna de Peñalolén, los efectivos policiales debieron intervenir para sofocar múltiples barricadas en Avenida Grecia. En estos incidentes un carabinero resultó lesionado por la mordedura de un perro.

En Avenida Colón con Ducaud, comuna de San Bernardo, sujetos encapuchados dispararon a carabineros de Control de Orden Público, exponiendo la integridad también de vecinos del sector.

Incidentes por el 11 de septiembre en la RM dejan dos carabineros heridos y buses vandalizados
Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Turbazo en mall chino de Renca: Delincuentes escaparon...

El saqueo ocurrió alrededor de las 23 horas de este jueves en el local ubicado en avenida Condell, hasta donde llegaron desconocidos a bordo de una camioneta, quienes ingresaron violentamente al mall y amenazaron a dos comerciantes chinos que dormían en el lugar.

Leer mas
Economía

Decano de la FEN de la Universidad de Chile rechazó la...

José de Gregorio sostuvo, en conversación con Radio Cooperativa, que “a mí lo que no me gusta es que la gente, cuando el resultado no le favorece respecto de sus juicios a priori, tiende a descalificar (las opiniones expertas)”.

Leer mas
Nacional

Hombre que estaba en reposo médico murió tras no poder...

La tragedia ocurrió durante la madrugada de este viernes en la intersección de Quinta Vergara con Mantos Blancos, en la villa San Luis.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/