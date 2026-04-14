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¿Cuándo juegan?: Horarios y dónde ver los partidos de chilenos en el extranjero para la semana del 13 de abril

Algunos futbolistas chilenos verán acción en distintas competiciones esta semana, como la Championship de Inglaterra, la Liga Profesional Argentina, además de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Leonardo Medina
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¿Cuándo juegan?: Horarios y dónde ver los partidos de chilenos en el extranjero para la semana del 13 de abril

Llega una nueva semana y en las diferentes ligas del extranjero habrá varios partidos, los cuales contarán con la presencia de algunos futbolistas chilenos.

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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