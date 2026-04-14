Ecuador solicitó este martes a Paraguay que clasifique como “grupos terroristas” a varias bandas criminales, entre ellas Los Choneros. También Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings. La petición fue realizada en el marco de un encuentro bilateral. La solicitud será evaluada por Paraguay, según se informó en una declaración conjunta firmada en Quito por la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y su par paraguayo, Rubén Ramírez.