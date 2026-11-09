Balance de seguridad reporta caída de homicidios y de ingresos irregulares

Un nuevo balance de seguridad pública en Chile registró una disminución del 16,9% en las víctimas de homicidio. Junto con reducciones en los robos violentos, secuestros e ingresos irregulares detectados en la frontera norte del país.



De acuerdo con las cifras del Departamento de Análisis Criminal de la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito, actualizadas al 1 de noviembre de 2026, las víctimas de homicidio pasaron de 922 a 766. Esto representa 156 víctimas menos respecto del mismo período de 2025.



Esta reducción constituye la mayor baja registrada entre 2022 y 2026, según los antecedentes presentados en el balance.

Reducción de los robos violentos

El informe también da cuenta de una reducción del 14% en los robos violentos, equivalente a 12.446 casos menos que durante el mismo período del año anterior.



Entre las principales disminuciones destacan los robos violentos de vehículos, que registraron una caída del 24,3%, y los robos con violencia o intimidación, que bajaron un 19,2%.



En materia de secuestros, los casos confirmados por la Policía de Investigaciones (PDI) disminuyeron un 27,5% respecto de igual período de 2025.



Estos indicadores forman parte del seguimiento de los principales delitos que afectan la seguridad de las personas y el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Narcotráfico

En el combate al narcotráfico, el balance informó que al 1 de noviembre se habían incautado más de 116 toneladas de droga en el país.



La cifra refleja los resultados de los procedimientos policiales destinados a retirar sustancias ilícitas de circulación y enfrentar las actividades vinculadas al tráfico de drogas.

Ingresos irregulares

Otro de los indicadores destacados corresponde a los ingresos irregulares detectados en los pasos fronterizos de Chacalluta, Colchane y Ollagüe.



Según el balance, los registros disminuyeron de 11.298 a 1.637, lo que representa una reducción del 85,5% respecto del mismo período de 2025.



Esta cifra corresponde específicamente a los ingresos irregulares detectados en estos tres puntos de la frontera norte.