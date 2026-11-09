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Tribunal de Vallenar dictó prisión preventiva para sujeto sorprendido con 2 escopetas en la vía pública

Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la madrugada en la intersección de las calles Compañía con Buena Esperanza. En ese lugar, el imputado fue sorprendido por funcionarios de Carabineros mientras portaba una escopeta convencional calibre 12 y otra de fabricación artesanal con tubos de acero y municiones.

Patricia Schüller Gamboa
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Tribunal de Vallenar dictó prisión preventiva para sujeto sorprendido con 2 escopetas en la vía pública

El Juzgado de Garantía de Vallenar decretó la prisión preventiva de un sujeto que fue detenido tras ser sorprendido en la vía pública portando dos escopetas y municiones.

Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la madrugada en la intersección de las calles Compañía con Buena Esperanza.

En ese lugar, el imputado fue sorprendido por funcionarios de Carabineros mientras portaba una escopeta convencional calibre 12. Además de otra de fabricación artesanal con tubos de acero y municiones.

El sujeto se dio a la fuga y fue detenido

El sujeto se dio a la fuga junto a otros dos sujetos. Fue detenido  posteriormente en las inmediaciones junto con el armamento y los cartuchos.

La Fiscalía lo formalizó por infracción a la Ley de Control de Armas y Municiones, y el tribunal consideró que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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