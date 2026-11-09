Millaray Viera desmintió supuesta rivalidad con Tita Ureta por la Teletón: “La quiero mucho”

Millaray Viera negó estar molesta por la participación de Tita Ureta en la transmisión de la Teletón 2026 y descartó cualquier conflicto con la animadora de Canal 13.

La aclaración surgió luego de que el portal Infama difundiera una versión sobre una supuesta molestia de Viera. Según esa publicación, la animadora habría reaccionado con enojo al enterarse de que Ureta ocuparía uno de los cupos de Canal 13 durante las 27 horas de transmisión, compartiendo pantalla con Priscilla Vargas.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de “Alfombra Roja” decidió responder a los rumores y cuestionó el origen de la información.

“No sé cuál es la motivación que pueda llevar a que alguien invente algo así, de verdad no sé qué puede motivar a que alguien invente que yo estoy furiosa”, señaló.

Además, reconoció que normalmente no sale a aclarar este tipo de versiones, pero consideró importante hacerlo en esta oportunidad. “me parece importante decir que es falso”, agregó.

Millaray Viera defendió la participación de Tita Ureta en la Teletón

En su publicación, Viera también destacó la importancia de la cruzada solidaria y respaldó la presencia de su colega en la transmisión.

“Estar en Teletón es un regalo, mas no un derecho”, expresó. Asimismo, aseguró que Tita Ureta “se merece todos los escenarios de este país”.

La animadora explicó que mantiene una buena relación con Ureta y lamentó que ambas fueran presentadas como rivales.

“Cuento esto porque yo a la Tita la quiero mucho y me incomoda esta situación. Somos dos personas abriéndose camino en este mundo, dos madres que se sacan la mugre y no entiendo por qué quieren hacernos competir. La verdad es que No lo entiendo. ¿Por qué no con un hombre? ¿Por qué con alguien de mi misma generación? ¿Por qué a raíz de nada? No lo entiendo”, planteó.

Viera insistió en que no existe una enemistad entre ambas y pidió que no se siga especulando sobre un supuesto conflicto.

“Prefiero aclararlo vía mis redes para que nadie lo descontextualice y sepan que no es cierto, que la Tita es mi amiga, que la quiero mucho y que nada de lo que están diciendo es real”, recalcó.

Finalmente, descartó cualquier molestia por la distribución de los espacios televisivos durante la campaña solidaria.

“No estoy furiosa para nada y mi corazón está con Teletón igual que siempre. Así funciona el tema de los cupos. A mí me parece lo más natural que hay que la persona que está en el programa más importante de mi canal esté ahí. No veo nada raro en eso. Espero que con esto entiendan que no es real y no sigan especulando”, concluyó.