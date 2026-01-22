Banda que realizaba encerronas terminó volcando vehículo durante persecución en Buin

Una banda delictual protagonizó dos intentos de encerrona en la comuna de Buin, los que no lograron concretarse, y terminó colisionando con un taxi y volcando en la caletera de la Ruta 5 Sur tras una persecución de seguridad municipal.

Los hechos se registraron entre los últimos minutos del miércoles y la madrugada de este jueves, en distintos puntos de esta comuna ubicada en la zona sur de la Región Metropolitana, recogió Radio Biobío.

El procedimiento involucró a una banda compuesta por al menos cuatro personas, todas de apariencia muy joven según testigos, quienes realizaron al menos dos intentos de encerrona.

El primer ataque ocurrió en el pasaje Villaseca Poniente, cuando abordaron a una familia que logró evadir a los sujetos y huir sin que se concretara el delito.

Minutos después, los delincuentes intentaron una segunda encerrona en calle Francisco Javier Kruger, donde nuevamente fracasaron en el robo del vehículo, aunque sí sustrajeron pertenencias de una de las víctimas.

Tras ser detectados por personal de seguridad municipal, se inició una persecución por diversas calles de Buin, la que finalizó en una estación de servicio ubicada en la caletera de la Ruta 5 Sur con Bernardino Bravo. En ese punto, los sujetos colisionaron a alta velocidad con un taxi y el automóvil en el que escapaban terminó volcado.

Uno de los involucrados fue detenido y retenido por funcionarios municipales, mientras que el resto de la banda logró huir del lugar en dirección desconocida.

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce si Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones realizan diligencias para dar con el paradero de los otros implicados.