Barricadas incendiarias en inicio del desalojo de la toma de Placilla en Valparaíso

Incidentes con barricadas incendiarias se registran la mañana de este jueves en el campamento “Unión Sin Fronteras”, ubicado en el sector de Placilla de Valparaíso, en el inicio del desalojo de esta toma que se remonta a 2022, compuesta principalmente por personas extranjeras.



Carabineros debió actuar con el carro lanzaaguas y gases lacrimógenos para controlar la situación y proceder con el desalojo. Hasta el momento no se ha informado de lesionados, pero se han registrado algunos detenidos.



La Delegación Presidencial Regional confirmó este jueves el operativo tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a la solicitud de la municipalidad y ocupantes del terreno para postergar el desalojo confirmado por la Corte Suprema el 8 de enero de 2024.

Los afectados son unas 100 familias de inmigrantes que se instalaron en tres parcelas



Los afectados son unas 100 familias que se instalaron en tres parcelas, compuestas en su mayoría por haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos. Entre los habitantes se cuentan 82 menores, por quienes el municipio solicitaba postergar el desalojo.



El delegado presidencial, Yanino Riquelme, informó que “están todas las coordinaciones realizadas, en conjunto con todas las instituciones públicas, con el municipio también, con Carabineros de Chile, de tal forma de llevar adelante este procedimiento”.



“Además, se han establecido albergues y todo el apoyo social, todo con el apego a los derechos fundamentales de las personas aquí involucradas”, enfatizó.



Para recibir a los desalojados se habilitaron las dependencias del Estadio O’Higgins, en el cerro Ramaditas.