Incendio afectó a tradicional restaurante de Valparaíso: Bomberos investigan el origen del fuego

Un incendio afectó la noche de este miércoles al restaurante Capri, uno de los más conocidos de Valparaíso. En consecuencia, la emergencia movilizó un amplio contingente de Bomberos para controlar el siniestro.

El fuego se inició cerca de las 21:00 horas. En ese contexto, el siniestro comenzó en calle Prat, en las cercanías de la Plaza Sotomayor, generando preocupación en el sector.

Las llamas impactaron principalmente la estructura del inmueble. En particular, el segundo piso del restaurante fue el más afectado, según los primeros reportes.

Bomberos desplegó un importante operativo para enfrentar la emergencia. Por ello, se enviaron 13 carros y cerca de 200 voluntarios trabajaron en el lugar, logrando contener el avance del fuego.

Pasadas las 22:00 horas, la situación fue controlada. De esta manera, el incendio fue declarado contenido tras intensas labores, evitando mayores daños en el entorno.

El tercer comandante de Bomberos de Valparaíso, Francisco Arévalo Arévalo, entregó detalles del procedimiento. En ese sentido, señaló que “El incendio está contenido, hicimos trabajo de torres de agua para poder contener y detener la propagación hacia la biblioteca de la Universidad del Valparaíso y otros inmuebles colindantes de este inmueble afectado. Eso está siendo verificado ahora con cámaras térmicas para ver la temperatura y ya accedimos por el lugar para ver si hay que hacer un trabajo de sofocación”.

Investigación y evaluación de daños

Una vez controlada la emergencia, se iniciaron los peritajes correspondientes. Asimismo, el Departamento de Investigación de Incendios trabaja para determinar las causas del siniestro, las que serán remitidas al Ministerio Público.

No se registraron personas afectadas. Además, el local estaba cerrado al momento del incendio y no hubo lesionados, lo que evitó consecuencias mayores.

Finalmente, desde Bomberos entregaron una evaluación estructural preliminar. Por último, se descartó riesgo de derrumbe en el inmueble afectado, aunque se mantiene bajo monitoreo preventivo.