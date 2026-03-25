IPoM de incertidumbre: Alta inflación al segundo semestre y bajo crecimiento

El Banco Central publicó este miércoles el primer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año.

Este reflejó la incertidumbre que se espera para los próximos meses en la economía nacional, debido a la guerra en Irán. De partida, adelanta un alza importante de la inflación y una reducción en el PIB de este año.



Según el IPoM, durante los últimos meses, la economía chilena evolucionó según lo previsto. A fines de 2025 la actividad se expandió a un ritmo coherente con su potencial y la inflación de febrero se ubicó algo por debajo de 3%.

La guerra en Medio Oriente ha elevado considerablemente los precios externos de la energía

Sin embargo, añade, la guerra en Medio Oriente ha elevado considerablemente los precios externos de la energía y ha añadido un alto grado de incertidumbre a las perspectivas para la economía global y local, luego de que en el inicio del año se observara un mayor impulso externo.



“Con la información al cierre estadístico, en el escenario central la inflación tendrá un alza importante en el segundo trimestre asociada, principalmente, a los mayores precios internacionales de los combustibles”, agrega.



“Respecto de la actividad, diversos aspectos influirían en su evolución: el nuevo escenario internacional, el ajuste del gasto fiscal anunciado por el gobierno a mediados de marzo y factores de oferta en sectores como la agroindustria y la minería. Con esto, el rango de crecimiento del PIB para este año se reduce a 1,5-2,5% (2-3% en diciembre)”, afirma.



También advierte que “el escenario macroeconómico está sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. El Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria”.



“De este modo, la evolución futura de la Tasa de Política Monetaria (TPM) irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. De todos modos, el punto de partida de la economía chilena le permite enfrentar de mejor manera escenarios complejos”, concluye.