Benegas y opción en Colo Colo: “Si a todas las partes les conviene, se analizará”

"El avance de Boca en el sueño Vidal", tituló el diario Olé, y añadió: "Ya no es sólo una ilusión. O sí, pero una ilusión con respaldo, con argumentos, con una gestión. Que Boca le abrió la puerta a Arturo Vidal, ya no hay dudas. No es un rumor, no es una versión, es una realidad. Lo blanqueó el propio Jorge Bermúdez, hombre fuerte del fútbol del club".