Bill Gates lanzó su predicción: Piensa que la IA acabará con Google y Amazon

El cofundador de Microsoft y pionero de la industria tecnológica, Bill Gates, vaticinó, durante un evento de Goldman Sachs en San Francisco, que la Inteligencia Artificial (IA) podría acabar con buscadores como Google y tiendas digitales como Amazon, una vez que se logre posicionar en el mercado un asistente personalizado.

“Lo importante es quien sea que gane (la carrera por) el agente (o asistente) personal, porque (con este) nunca volverás a un sitio de búsqueda, nunca volverás a ir a un sitio de productividad, nunca volverás a Amazon”, anticipó Gates.

Según consignó la cadena CNBC, el magnate explicó que un asistente de IA podrá “leer las cosas que no tienes tiempo de leer” y podrá conseguir información sin la necesidad de acudir a buscadores.

Pese a que Gates no se inclinó a decir quién sería el ganador de esta carrera, sí comentó que se sentiría “decepcionado si no fuera Microsoft, pero me han sorprendido algunas ‘startups’, incluyendo Inflection”, co-fundada por el exejecutivo de DeepMind, Mustafa Suleyman.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que el empresario anticipa futuros problemas para Google. En un podcast citado por Business Insider, Gates reveló que la compañía vería una caída en sus ganancias conforme a los avances en IA de Microsoft ganaban terreno, quien además es uno de los principales soportes de OpenAI, empresa detrás de Chat GPT.