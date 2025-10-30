Home Nacional "boric aludió a la guerra comercial ante empresarios en corea del ..."

Boric aludió a la guerra comercial ante empresarios en Corea del Sur: Creemos “en que es mucho mejor colaborar que humillar”

El Mandatario extendió una invitación a mirar a Chile como una plataforma de oportunidades. Describió al país como un laboratorio desde donde en conjunto se pueden ensayar nuevas tecnologías y desarrollar proyectos innovadores.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Gabriel Boric intervino en el Seminario Empresarial Chile Corea, en el contexto de su gira por Corea del Sur.

En su discurso, resaltó la reciente firma de un memorándum de entendimiento entre ProChile, InvestChile y la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA). Asimismo, el Mandatario se refirió al panorama internacional actual y realizó cuestionamientos sobre la geopolítica comercial global.

Además, se refirió al panorama global, caracterizándolo como un mundo turbulento. Mencionó que “el comercio y sus reglas están siendo puestas en cuestión por los países circunstancialmente más poderosos“, en alusión a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

“En este mundo turbulento de hoy en día”

Ante empresarios coreanos, Boric aludió a la guerra comercial, al reivindicar a Chile como un destino óptimo para la inversión extranjera.

 “En este mundo turbulento de hoy en día, en donde el mismo comercio y sus reglas están siendo puestas en cuestión por parte de los países circunstancialmente más poderosos, nosotros decimos que creemos en el Estado de Derecho, creemos en el Derecho Internacional, creemos en el respeto de los contratos, creemos en el respeto entre países, en que es mucho mejor colaborar que humillar, en que es mucho mejor aprender del otro que aplastar al otro”, sostuvo, consignó Emol.

