Boric anunció un Plan de Reconstrucción para zonas afectadas por incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric presentó este lunes, desde la Región de Ñuble, que visitó nuevamente, el Plan de Reconstrucción para las zonas afectadas por los catastróficos incendios forestales que afectaron este verano a la zona centro-sur del país.



La iniciativa contempla $229 mil millones para financiar 36 medidas, las cuales estarán centradas en cinco pilares: habitabilidad; apoyo psicosocial; reactivación productiva; infraestructura habilitante; y territorio y sustentabilidad.



En un documento, el Gobierno informó que las propuestas tendrán “un sello descentralizador, asignando en su diseño y ejecución un rol relevante a los gobiernos regionales y locales. Los territorios afectados por los incendios serán declarados Zonas en Desarrollo y serán objeto de un Plan de Inversiones, liderado por los respectivos gobiernos regionales”.



El Ejecutivo subrayó que buscan promover “la colaboración y complementariedad entre los distintos actores y sectores: el sector privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional son bienvenidos a participar de esta nueva etapa del proceso de reconstrucción”.



Desde la comuna de Ninhue, en la Región de Ñuble, Boric aseguró que todas las viviendas de emergencia “van a estar antes de que llegue el invierno. Ese es un compromiso de nuestro gobierno que reafirmo desde Ninhue, las viviendas estarán durante el mes de mayo”.



Además, anunció un bono de $1 millón para las familias que esperan dichos inmuebles. “Se va a transferir esta semana a los afectados de Ñuble y La Araucanía. Y entre el 3 y el 16 de abril en el Biobío”, indicó, subrayando que se trata de una ayuda que se suma al primer bono de $1,5 millones.



Posteriormente, el Mandatario recalcó que “la emergencia no puede constituirse en normalidad porque muchas veces pasa que el Estado tiene una primera reacción y después cuando ocurre otra urgencia se va esos lados, y lo provisorio queda como permanente”.



A modo de ejemplo, mencionó que “nos ha pasado con algunos colegios afectados con el terremoto, me ha tocado verlo en la Región de Coquimbo, en Juan Fernández y acá también en el Valle del Itata, donde muchas veces todavía estamos con colegios modulares”.



“Eso no puede ser, tenemos que dar respuestas dignas a todas las familias y tratar de tomar esto como una oportunidad para quedar en un pie mejor del que estábamos antes de la catástrofe”, indicó.



Boric aprovechó de hacer una reflexión: “La política no es solo la pelea de matinales entre quien es mejor que el otro, o quien le rechaza más cosas al gobierno, o quien le pega más fuerte al gobierno, la política también es esto, son soluciones concretas para la gente en el momento que lo necesitan. Aprendamos a valorarla y cuidemos nuestra democracia”.

Hoy anunciamos desde Ninhue el #PlanDeReconstrucción y Recuperación. Entramos a esta fase no sólo para recuperar lo perdido en las zonas afectadas por los incendios, sino que para establecer y asentar algo mejor en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.