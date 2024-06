Boric por caso Ojeda: “Instituciones en Venezuela están claramente deterioradas”

El Presidente Gabriel Boric dijo que las instituciones en Venezuela “están claramente deterioradas y nosotros somos un país serio”, en respuesta a las constantes acusaciones del fiscal general venezolano Tarek William Saab en el caso Ojeda.



En entrevista con Deutsche Welle, el Mandatario sostuvo que “en política internacional, yo creo que lo más importante es obtener resultados, y los resultados, por lo general, se obtienen conversando y no rompiendo, se obtienen construyendo puentes y no muros. Dicho esto, considero que las declaraciones en general de las autoridades venezolanas han sido irresponsables”.



“Hoy existe una orden de captura internacional respecto de los delincuentes que asesinaron al exteniente Ojeda, y por lo tanto Venezuela tiene la obligación de contribuir a su captura en el caso de que estas personas estuvieran en territorio venezolano”, añadió.



“Acá por nuestra parte no hay ingenuidad: en Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas y nosotros somos un país serio, un país responsable, confiamos en el trabajo que realiza nuestro Ministerio Público, y respaldamos el accionar de la Justicia chilena”, enfatizó.



En otro tema, sobre la posibilidad de retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia, señaló que “yo le he manifestado al presidente Luis Arce mi disponibilidad para avanzar en esa dirección. Entiendo que para ellos sea más complicado”.



“Nosotros, en la medida que se reconozca la integridad de nuestro territorio, encantados avanzaríamos hacia normalizar las relaciones con un país hermano como es Bolivia. Estoy totalmente disponible para tener esa conversación, y si existiese una voluntad recíproca, podríamos avanzar sin ninguna duda”, agregó.



En cuanto a Argentina, la reciente compra de aviones F-16 y la soberanía de la Antártida, Boric expresó que “compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera y una historia común. Yo tengo muy claro que mi Presidencia y la del presidente argentino van a pasar, pero nuestras instituciones, y por sobre todo nuestros pueblos, van a quedar. Yo no voy a contribuir a tensionar las relaciones con un país hermano”.



“Chile no está en ninguna carrera armamentística y Chile tiene una vocación antártica muy clara, lo demostramos con la visita del secretario general de Naciones Unidas a través de Chile a la Antártica en el marco de la última COP. La Antártida es un continente de ciencia y de paz y Chile va a seguir reivindicando sus pretensiones en la Antártica justamente para aquello, para que siga siendo un continente de ciencia y de paz”, concluyó.