Boric por investigación de Contraloría: “El espíritu con el cual nosotros hemos actuado no es en ningún caso de intervencionismo”

El Presidente Boric se refirió este miércoles a la investigación que inició la Contraloría, tras recibir algunas denuncias de un posible intervencionismo del Gobierno en la campaña por el plebiscito de salida de la nueva Constitución.



El Mandatario remarcó que dicha indagatoria “la recibimos muy bien, porque Contraloría tiene que hacer su pega de fiscalizar y nosotros tenemos que cumplir con el mandato que nos otorga la ley y Contraloría, y por lo tanto que las instituciones funcionen y que una fiscalice a otra y estén ambas disponibles para colaborar, es algo que a mí me parece que es totalmente deseable”.



“Yo sostengo desde La Moneda y, respecto de todo el Gobierno, que estamos totalmente disponibles a plena colaboración con la Contraloría, tal como ha señalado permanentemente la ministra vocera Camila Vallejo, así que Contraloría va a encontrar en el Gobierno toda nuestra disposición para colaborar”, afirmó.



Añadió que “nosotros tenemos la convicción de que lo que hemos hecho al repartir el ejemplar del proyecto de nueva Constitución es justamente informar, yo he dicho que ambas opciones del 4 de septiembre son legítimas y que la gente tiene que decidir de manera informada, sobre un estudio razonado del texto, y ojalá no sobre mentiras o fake news que se han difundido tanto”.



“Ahora, lo que haya que corregir, totalmente disponible, pero no tengo ninguna duda de que el espíritu con el cual nosotros hemos actuado no es en ningún caso de intervencionismo, sino de difundir información, lo que pasa es que parece que hay algunos que les molesta que se informe”, aseguró.



Al ser preguntado si esto empaña la campaña de Chile vota Informado, dijo que no y que “cuando hay gente o hay sectores que tratan de evitar de que la gente se informe, a la gente les da más ganas de informarse y, por lo tanto, esta circunstancia la aprovechó de la siguiente manera: uno, el Gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde utilizar recursos públicos para difundir su preferencia respecto de una u otra opción, pero si tiene el deber de informar y no vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados respecto de si aprueban esta nueva Constitución o si rechazan”.



Boric aclaró que “no corresponde que hable con el contralor en estos casos, si el contralor lleva adelante una fiscalización él es autónomo e, insisto, todo nuestro respeto a la pega de Contraloría y vamos a estar con toda la disposición para colaborar con todas las investigaciones”.