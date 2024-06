Boric rechaza supuesto “marcaje” que estarían sufriendo profesores de la Universidad de Chile

El Presidente Boric fue consultado este viernes en Suecia por las denuncias que han hecho algunos profesores de la Universidad de Chile porque presuntamente estarían siendo marcados con pintura para poder ingresar al recinto.

De acuerdo a lo consignado por Emol, esto luego que alumnos del campus Juan Gómez Millas se sumaran las manifestaciones que se vienen realizando en la casa central, como medida de presión para que la casa de estudios corte convenios con universidades israelíes.



Boric admitió no estar al tanto de los marcajes, pero indicó que “si eso es así, me parece gravísimo, me parece inaceptable, marcar a una persona, profesor, estudiante, funcionario o trabajador por pensar distinto, creo que es algo que no debe tener cabida, ni en una universidad ni en ninguna parte”.



Los estudiantes de la Universidad de Chile, según un académico de esa casa de estudios, marcaron con pintura en la mano a varios profesores como “señal de autorización” para poder entrar en la casa de estudios mientras les escoltaban.

El Mandatario sostuvo que su postura respecto a lo que ocurre en Gaza es “clara y contundente” y que el Ejército israelí está cometiendo una “masacre” que tiene que terminar.

“No tengo ninguna duda de cómo tenemos que actuar como país con respecto al conflicto. Pero esto no puede significar que a quienes piensen distinto se les apunte, se les maltrate o se les humille“, remarcó.