ProCultura: Orrego descarta financiamiento ilegal de su campaña

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, descartó este miércoles que se haya realizado un financiamiento ilegal en su compaña con dineros que habrían emanado desde la Fundación ProCultura.

Esto, luego del artículo publicado por el medio Ex-Ante.

Al respecto, Orrego señaló que esta semana “se me imputó que mi cuenta del Servicio Electoral (Servel) tenía que ver con el escándalo de ProCultura y yo les quiero decir consejeros y consejeras que eso es falso y malicioso por dos razones”, recogió 24Horas.

“Primero, todo los que estamos aquí somos candidatos, todos sabemos que la cuenta del Servel es algo que te autoriza a ti, es una cuenta única y tiene solamente un objetivo, que es recibir plata para tu campaña y sacar plata para tu campaña que después va a tener que ser validada por el Servel”, añadió en medio del plenario del Gobierno Regional Metropolitano.

A su vez, Orrego comentó que “llevo 35 años de servicio público. Nunca en mis 35 años me habían imputado algo tan grave y no lo quiero dejar pasar y no lo voy a dejar pasar“.

Finalmente, indicó que “la justicia ya va a hablar y yo por lo menos voy a seguir apoyando al fiscal Cooper para que investigue hasta el final, cueste lo que cueste y caiga quien caiga”.

“Lo dije en mi declaración, lo dije públicamente. La plata que yo ocupé en mi campaña es la plata de los créditos públicos”, cerró.