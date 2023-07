Boric responde a Piñera: “Me preocupa más la gente que el expresidente”

El Presidente Gabriel Boric respondió a los dichos de Sebastián Piñera expuestos en una carta a El Mercurio, donde sostuvo que “los niños, niñas y jóvenes de Chile no tienen la culpa ni deben pagar las consecuencias de un Gobierno que llegó al poder a costa de promesas populistas que hoy no pueden cumplir”.



El Mandatario, quien participó en un encuentro con representantes de las comunidades de Alto Biobío, sostuvo al respecto que “estamos preocupados de la gente y sus problemas y no de polémicas absurdas que nada construyen y en nada ayuda a la gente que lo necesita hoy día”.



Agregó que “no tengo nada que decirle. Me preocupa más la gente el expresidente”.



Tras la insistencia de los medios sobre los dichos de Piñera, el Mandatario sostuvo que “a mí lo que me parece es que en Chile debiésemos estar más preocupados de los problemas que tienen las personas que han sufrido, que la están pasando mal, que tienen pensiones que no les alcanzan a llegar a fin de mes”.



Finalmente, Boric recalcó no le interesa “andar peleando por la prensa, esa es mi preocupación y la manera en que yo voy a actuar. Ustedes pueden ver que estamos en terreno preocupado de eso y no andar peleando con expresidentes ni con ninguna otra persona”.



La carta de Sebastián Piñera se dio en el marco del paro del Colegio de Profesores. En la nota, el exmandatario aseguró que el gremio docente “se preocupa mucho de sus propios intereses, y muy poco de mejorar la calidad de la educación e su país”.