Boric y decisión de excluir a empresas israelíes de la Fidae: “Yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo”

El Presidente Boric defendió este viernes su decisión de excluir a las empresas de Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae).

Pese a las críticas de la oposición, el Mandatario dijo estar “orgulloso” de la decisión.

“Respecto a la situación en Gaza tenemos una posición que es de principios: el respeto irrestricto a los derechos humanos que están siendo violados de manera flagrante por parte del Ejército de Israel y el gobierno del señor Netanyahu, y eso lo pueden ver ustedes diariamente”, dijo Boric al ser consultado sobre el tema, consignó T13.

Remarcó que “por lo tanto, en una feria como la Fidae, excluir o no invitar a empresas que, de una u otra manera, están siendo parte de aquello que criticamos, me parece que es coherente con nuestra política internacional. Lo mismo hizo el expresidente Piñera cuando suspendió a Rusia de la participación de la Fidae cuando se realizó la invasión a Ucrania”.

“Entiendo que en función de la crítica política se ataquen estas decisiones, pero acá yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo. Porque lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable, y no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento a Chile en estas condiciones”, sostuvo

En su declaración junto al presidente de España, Pedro Sánchez, el Mandatario abogó por el “cese al fuego en Gaza” y si bien recordó que condenó el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023 que recrudeció el conflicto, dijo que los ataques al pueblo palestino “no tienen justificación alguna”, consignó T13.