Bravo se sincera sobre la opción de su retiro: “Si no existe nada para seguir, se acabó el fútbol”

Una sincera confesión realizó el arquero chileno, Claudio Bravo, quien en una reciente entrevista, se refirió a su futuro, estando a pocos meses de finalizar su contrato con el Real Betis, y aseguró que no descarta la opción del retiro.

En una conversación con el periodista Eugenio “Keno” Salinas, el bicampeón de América con La Roja reconoció que no ha hablado con el club español en torno a su futuro, teniendo en cuenta que termina su vínculo en junio de este año.

“No hemos hablado con el club ni con Manuel ni nada, porque a mí tampoco se me pasa por la cabeza. Lo único que tengo en mi mente ahora mismo es disfrutar al máximo”, expresó Bravo.

Asimismo, consultado sobre la opción de seguir en otro equipo, o terminar su carrera, el guardameta aseguró que todavía no tiene claridad al respecto, pero subrayó que “no pasa absolutamente nada” si es que decide finalizar su carrera a mitad de año.

“Si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol. Y no pasa absolutamente nada”, indicó.

No obstante, comentó que “si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llene de expectativas, ¿por qué no? Pero, a día de hoy, no tengo nada claro en ese sentido”.