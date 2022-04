Cámara de Diputados aprobó a Alejandra Precht y Gonzalo Fuenzalida para integrar el TC

La Cámara de Diputados respaldó la nominación del exdiputado Gonzalo Fuenzalida y de la abogada experta en derecho indígena, Alejandra Precht, como nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC).



Aprobados por 111 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, los nombres de Precht y Fuenzalida fueron postulados por la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, respectivamente.



Ahora deberán ser ratificados en el Senado para pasar a integrar el TC, el cual quedó con dos cupos tras la salida de los ministros Juan José Romero y Gonzalo García el pasado 19 de marzo.



Durante la tramitación, desde el Partido de la Gente (PDG) habían propuesto el nombre de Carmen Gloria Valladares, quien había ganado connotación por su mediación durante la conflictiva instalación de la Convención Constitucional.



Sin embargo, los comités parlamentarios decidieron mantener el acuerdo previo a la postulación de Valladares.



“Lo que ha existido es una convocatoria abierta para recibir posible postulantes a estos dos cupos, por eso se recibieron tres nombres, esos nombres fueron sometidos a la comisión de Constitución, pasaron el estándar constitucional y legal y fue finalmente una votación democrática la que resolvió”, explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD).



“Valoramos el nombre de Carmen Gloria Valladares y esperamos que continué con sus diálogos en el Ejecutivo para ver si es posible que ocupe uno de los puestos que está ofreciendo el Ejecutivo para el TC”, añadió.



La decisión no dejó conforme al diputado Rubén Oyarzo (PDG), quien acusó que “se impuso la cocina, nosotros lo dijimos ayer ‘aquí hay olor a la cocina’ y se impuso la cocina lamentablemente”.



“Creemos que estas decisiones a puertas cerradas, estos acuerdos binominales, no le hacen bien a la política. Ella era la única jueza que estaba postulando”, añadió.



Al respecto, el diputado Eric Aedo (DC) respondió en Radio Bío-Bío que “me parece que no es adecuado, no se trata de una cocina, se trata de un acuerdo político”.