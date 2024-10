Camila Andrade revela graves amenazas que recibió tras escándalo con Kaminski: “Me incitaban a que me matara”

Camila Andrade será una de las invitadas este viernes al nuevo capítulo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, programa en donde abordará la polémica en la que se vio involucrada este año, tras el mediático quiebre de Francisco Kaminski y Carla Jara.

En su conversación con Julio César Rodríguez, la exparticipante de “Gran Hermano”, quien actualmente mantiene una relación con Kaminski, reveló que recibió amenazas de muerte producto de esta polémica.

“Cambió mi vida, fue un cambio radical. Fue un antes y un después”, señaló la ex Miss Chile, de acuerdo a un avance al que accedió La Cuarta. .

Luego, detalló que recibió amenazas de muerte “a través de mis redes sociales. Diciéndome que no me aparezca en distintos lugares, si no, me iban a matar”.

“Esas amenazas, básicamente, como no digas donde vas a estar, te vamos a matar, o si no, ellos me incitaban a que yo me matara, a que yo me suicidara, a que me matara en mi departamento”, remarcó.

Además, mencionó que hicieron gráficas con su imagen, y en ese sentido, admitió que “lo que más me afectó, fue encontrar una foto mía en el Servicio Médico Legal, una foto mía afuera de mi departamento, con una bajada que decía: ‘Camila fue encontrada muerta en el domicilio de su departamento’”.

“Julio, tú puedes leer lo que quieras, que digan verdades, que exacerben una verdad o alguien diga una opinión, pero verme en esa situación, verme en una noticia muerta…”, añadió.

En la misma línea, expresó que “una amiga se encontró con la noticia y me llamó a mi celular 2 o 3 veces y no contesté porque estaba muy afectada ese domingo, y yo la llamo de vuelta y me acuerdo de que fue puro llanto”.

“Yo me quise evitar esta situación con mi familia y por eso los llamé antes, para que estuvieran tranquilos. Yo tengo mi familia dividida en Santiago y Concepción”, subrayó.

La comunicadora relató que en ese momento optó por no salir, manteniéndose alejada de todo. “Me sirvió para resguardarme en mi lugar seguro, me sentía muy frágil como para recibir un ataque personal. Me guardé un tiempito”, dijo.

En tanto, afirmó que posteriormente, con las entrevistas realizadas a los demás involucrados en la polémica, se sintió como si estuviera “desnuda en una plaza pública. (…) Así me sentí. Con los brazos abiertos, tirándome dardos. Así me sentía y eso fue desproporcionado”.