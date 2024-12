Carabineros incauta dinamita en procedimiento antidroga en Calama

Un camión que transportaba basureros fue el inicio de un operativo que permitió incautar explosivos, munición y armas en un domicilio de Calama, en la Región de Antofagasta.



Una fiscalización focalizada de personal del OS 7 de Carabineros permitió detectar al interior de estos contenedores un cargamento de sustancias ilícitas cuyo destino sería la zona centro del país.



“El procedimiento se inicia en un control de carabineros del OS 7 Antofagasta en el sector de La Negra, en la Ruta 5 Norte, detectándose de manera flagrante el traslado de droga, lo que dio inicio a una investigación junto a la Fiscalía”, comentó el general Cristian Montre Soto, jefe de Zona de Carabineros Antofagasta.



Luego del procedimiento, los efectivos policiales se trasladaron a Calama donde se allanó un inmueble en el que se incautaron varios elementos prohibidos, entre ellos dinamita.



“En el procedimiento se incautó una cantidad importante de municiones (134 unidades), tres armas de fuego, entre estas un fusil, y 10 cartuchos de dinamita con 20 detonadores, además de un chaleco antibalas, lo cual revela la peligrosidad de estos delincuentes”, detalló el general Montre.



A esto se suma, un silenciador artesanal, además de 125 kilos 840 gramos de marihuana y 2 litros de ketamina (125 frascos), droga que le habría reportado al crimen organizado un ingreso aproximado de $1.015 millones.



El fiscal Cristian Aguilar explicó que la diligencia reviste una especial relevancia, no sólo por la incautación de una importante cantidad de droga, sino por la recuperación de armamento, municiones y explosivos que estaban en manos de los delincuentes.



“Se trata de una situación de bastante gravedad, que denota la necesidad de investigar, no sólo los delitos de base, en este caso, un delito de la Ley 20.000 (drogas), sino que además los delitos de crimen organizado”, manifestó.



Por su parte la delegada presidencial en la Región de Antofagasta, Karen Behrens, destacó el trabajo de Carabineros “que una vez más se desarrolla en el sector de La Negra y que deriva en investigaciones del Ministerio Público que nos permiten desbaratar organizaciones criminales que es una de las preocupaciones más importantes en la zona”.



“Aquí nadie se puede restar, el problema de unos y unas es el problema de todos en la región, por lo tanto, invito a que todas las instituciones tengamos una mirada más amplia de lo que tiene que ver con la seguridad”, agregó la autoridad regional.



Respecto a los explosivos, Behrens comentó que “la seguridad en nuestra región es tarea no solamente del Gobierno, de las policías, de las fiscalías, sino también de los privados y debe ser permanente”.