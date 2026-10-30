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Carmen Gloria Arroyo deja Radio Romántica y explica por qué decidió priorizar su programa en Mega

La animadora detalló que el trabajo detrás de su programa televisivo contempla distintas etapas de preparación y evaluación. “Un programa como ‘Fuerte y Claro’ necesita pre-pauta el día anterior, una pauta el mismo día, y una reunión de evaluación después de salir del aire y los tiempos no me estaban dando”, explicó.

Eduardo Córdova
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Carmen Gloria Arroyo deja Radio Romántica y explica por qué decidió priorizar su programa en Mega

Carmen Gloria Arroyo confirmó que este viernes 30 de octubre dejará Radio Romántica, emisora perteneciente a Megamedia. La animadora puso fin a una etapa que había comenzado a principios de este año.

En conversación con El Filtrador, la conductora explicó que tomó la decisión debido a la incompatibilidad de horarios entre su programa televisivo y el espacio radial.

“Mi programa de TV termina a las 16:45 y el de radio parte a las 17:00, lo que me obligaba a correr por los pasillos”, señaló.

La popular “jueza” también apuntó a las exigencias de “Fuerte y Claro”, espacio que conduce de lunes a viernes en Mega y que requiere una importante dedicación de su parte y de su equipo.

Carmen Gloria Arroyo explica su salida de Radio Romántica

La animadora detalló que el trabajo detrás de su programa televisivo contempla distintas etapas de preparación y evaluación.

“Un programa como ‘Fuerte y Claro’ necesita pre-pauta el día anterior, una pauta el mismo día, y una reunión de evaluación después de salir del aire y los tiempos no me estaban dando”, explicó.

Esta carga de trabajo la llevó a priorizar entre sus responsabilidades profesionales y concentrarse en el proyecto televisivo.

Por ese motivo, Arroyo confirmó que dejará la emisora para dedicar más tiempo a su espacio en Mega.

“He decidido enfocarme en el proyecto televisivo”

La conductora reconoció que la decisión no fue sencilla, pero sostuvo que era necesaria para mantener el nivel de compromiso que exige su trabajo.

“He decidido enfocarme en el proyecto televisivo”, afirmó.

Finalmente, explicó que su determinación responde a una cuestión de responsabilidad profesional.

“Tengo un compromiso con el profesionalismo en lo que hago y esta decisión me parece que es lo responsable”, sostuvo Carmen Gloria Arroyo.

De esta manera, la animadora cerrará su etapa en Radio Romántica y continuará enfocada en la conducción de “Fuerte y Claro” en Mega.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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