Romero reconoce “crisis política” por rebaja de condenas

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) calificó como una “crisis política” la controversia por la baja de penas a condenados por delitos sexuales y llamó a los partidos oficialistas a cerrar filas con el Gobierno, respaldando la decisión del Presidente José Antonio Kast de corregir la situación.



“Estamos viviendo una crisis política. Estamos en una situación compleja. Donde el Presidente de la República ha tomado la decisión más difícil, que significa corregir este problema con las mismas personas que, eventualmente, hayan tenido la responsabilidad, a lo mejor, de este error político o este error del Estado, respecto de una situación tan dolorosa y tan difícil que para nosotros también es aberrante. Quiero que entienda la gente que es aberrante que haya abusadores libres”, aseguró Romero en entrevista con Tele13 Radio.

“Lo que nosotros hemos planteado es que tenemos que hacer un bloque respaldando esa decisión”

Sobre la molestia con Republicanos de los otros partidos oficialistas por esta situación indicó. “Lo que nosotros hemos planteado es que tenemos que hacer un bloque respaldando esa decisión”.



“No me parece, y se lo hemos dicho también a todos en público y en privado, que hoy día seamos nosotros los que debilitemos esa posición pidiendo algo que, a mi juicio, además es absurdo. Pedir la salida de un ministro no soluciona los problemas, todo lo contrario”, aseguró.



Remarcó que “lo que hace es esconder esta factura, por así decirlo, abajo en un cajón y no solucionar los problemas. Entonces, acá no se trata de tener un enfrentamiento, sino que se trata de decir, señores, si nosotros estamos dentro de un Gobierno, tenemos gente nuestra trabajando en el gobierno, lo que corresponde es que nos cuadremos”.



“Yo parto de la base que tenemos 76 votos, no me pongo en la cabeza que alguien diga, no, sabe qué, yo creo que esta es una Acusación Constitucional que no tiene ninguna causal legal constitucional, la voy a aprobar. Eso no me lo paso por la cabeza. Lo que me paso por la cabeza es que puede haber críticas, que podemos señalar nuestras diferencias, podemos escribirle al Presidente, podemos escribirles a los ministros, esa posibilidad siempre está abierta, todos tenemos acceso a eso, pero por la prensa, ¿qué ganamos con eso?”, se preguntó.