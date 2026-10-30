El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, recibieron a niños y familias en la Casa Blanca durante la tradicional celebración de Halloween. El evento se realizó el jueves 29 de octubre y reunió a pequeños disfrazados de personajes de películas y dibujos animados. Los niños hicieron fila para participar en el tradicional truco o trato y recibir dulces de manos de la pareja presidencial.