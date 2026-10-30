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Santiago amaneció con basura en las calles por paro de recolectores nocturnos

A través de un comunicado, el municipio informó que “ante la paralización del servicio de aseo nocturno iniciada durante la noche del jueves 29 de octubre, la Municipalidad de Santiago considera necesario aclarar los antecedentes relacionados con las demandas planteadas por los funcionarios e informar las medidas que se están adoptando”.

Patricia Schüller Gamboa
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Santiago amaneció con basura en las calles por paro de recolectores nocturnos

Santiago amaneció este viernes con calles llenas de basura debido a la movilización de los recolectores del turno nocturno, quienes acusan problemas en sus remuneraciones. Ante la paralización, el municipio informó que revisará las diferencias en los pagos y anunció un plan de contingencia para enfrentar sus efectos en la comuna.

A través de un comunicado, el municipio informó que “ante la paralización del servicio de aseo nocturno iniciada durante la noche del jueves 29 de octubre, la Municipalidad de Santiago considera necesario aclarar los antecedentes relacionados con las demandas planteadas por los funcionarios e informar las medidas que se están adoptando.

1. Sistema de control de asistencia y remuneraciones: Respecto de las eventuales diferencias en las remuneraciones asociadas a la implementación del sistema de control biométrico, medida adoptada en cumplimiento de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, la municipalidad revisará los antecedentes correspondientes. Para verificar la correcta aplicación de los registros de asistencia.

2. Diferencias remuneracionales por ascensos: En relación a las diferencias de pago informadas por funcionarios que han sido beneficiados con ascensos en los últimos meses, la municipalidad se encuentra revisando los antecedentes para regularizar las eventuales diferencias que correspondan. A más tardar el miércoles 4 de noviembre.

3. Infraestructura de las zonas de aseo y operaciones: El alcalde Mario Desbordes, junto a las asociaciones de funcionarios, dialogó con los trabajadores y representantes de cada una de las zonas de aseo de la comuna. Recorrió las instalaciones, revisó las condiciones de cada zona y reconoció las deficientes condiciones de infraestructura que históricamente han afectado a las zonas de Aseo y Operaciones de Santiago. Realidad constatada personalmente por las autoridades en visitas realizadas a la totalidad de estas dependencias.Lejos de desconocer esta situación, la administración ha trabajado en una solución integral y definitiva.

Por ello, el próximo martes 3 de noviembre, en una reunión agendada con anterioridad a la movilización, se presentará el primer Plan Integral de Renovación de las Zonas de Aseo y Operaciones. Contempla una inversión superior a los $350 millones para mejorar las condiciones de infraestructura y los espacios de trabajo de los funcionarios.

4. Continuidad del servicio y contingencia sanitaria: Frente a la paralización, la municipalidad se encuentra ejecutando un plan de contingencia para mitigar sus graves efectos sobre la limpieza de la comuna, reducir las afectaciones a vecinos y vecinas, y prevenir riesgos sanitarios derivados de la acumulación de residuos.

5. Diálogo y relaciones laborales: La administración del alcalde Mario Desbordes siempre ha mantenido permanente disposición al diálogo, buscando soluciones definitivas e integrales, y entendiendo que las legítimas inquietudes de los funcionarios deben ser abordadas con responsabilidad, seriedad y respeto por los compromisos”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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