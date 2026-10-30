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Subsecretario de Justicia no informó a Rabat sobre video donde explica rebaja de condenas

“Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro porque no estaba diciendo en él nada distinto de lo que el ministro ya había dicho el día miércoles en la Cámara de Diputados”, sostuvo Luis Silva.

Patricia Schüller Gamboa
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Subsecretario de Justicia no informó a Rabat sobre video donde explica rebaja de condenas

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, explicó la razón detrás del video que publicó para aclarar por qué su firma aparece en los decretos que concedieron 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales. Afirmó que su objetivo era informar sobre una materia en la que existe “un gran desconocimiento”.

Según consignó 24Horas, las declaraciones se produjeron tras una reunión en el Congreso con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), en la que Silva y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordaron la controversia por las rebajas de condena. Y, en particular, el registro difundido por el subsecretario en sus redes sociales.

En el video, Silva dijo que firmó los decretos mientras subrogaba al ministro Rabat y que aplicó un criterio que ya había sido definido. En ese contexto, Rabat fue consultado sobre si le molestaba que desde su propio equipo se le responsabilizara por lo ocurrido. Sin embargo, fue Silva quien respondió.

Quiero explicar que la finalidad del video que subí es informar a la ciudadanía acerca de una materia sobre la que existe un gran desconocimiento“, señaló.

Silva reconoció que no consultó al ministro antes de publicar el registro

Reconoció que no consultó al ministro antes de publicar el registro en sus redes sociales.

“Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro. Porque no estaba diciendo en él nada distinto de lo que el ministro ya había dicho el día miércoles en la Cámara de Diputados”, sostuvo.

Rabat remarcó: “No queremos más rencillas políticas (…) Insisto, la posición nuestra es clarísima: nunca más un autor condenado por estos hechos va a estar en la calle”.

Subsecretario de Justicia explica que “otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía”
Source Texto: La Nación/Foto:Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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