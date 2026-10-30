Christa Pike habla por primera vez luego de ejecución fallida: “No sé por qué sobreviví”

Christa Pike, reclusa estadounidense que sobrevivió a dos inyecciones letales el pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee, entregó su primera declaración pública luego de esta fallida ejecución.

Pike había sido condenada a muerte en 1996, debido al asesinato un año antes de su compañera de estudios, Colleen Slemmer. A su vez, se convertiría en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Tras sobrevivir, la mujer se pronunció mediante un comunicado revelado este viernes, el cual fue transcrito por sus abogados y recogido por la prensa estadounidense.

“No ha habido ni un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos”, indicó Christa en el escrito, según consignó Emol. Y añadió: “Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar”.

“Siento dolor en mi mente y en mi alma”

En la misma línea, aseguró que “el dolor no es solo físico. Siento dolor en mi mente y en mi alma”.

Además, precisó que se está recuperando y haciéndose “cada vez más fuerte”. De igual forma, planteó que “recuperarse no es lo mismo que estar bien”.

Pike admitió que el día de su ejecución estaba preparada para morir, y “no había pensado en la vida más allá de esa noche”.

“Estoy buscando un sentido a lo que me ha ocurrido. (…) No sé por qué sobreviví aquella noche ni qué vendrá después. Algunos días me cuesta más encontrar esperanza que otros”, sostuvo, agregando que “me aferro al amor y la bondad de tantas personas que me han recordado que no estoy sola”.

La mujer mencionó que sigue “pensando en la familia de mi víctima y en el terrible dolor y la pérdida que han sufrido”.