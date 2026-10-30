Qué hacer en Santiago: conoce los panoramas, festivales y actividades para disfrutar en noviembre

Este fin de semana comienza el mes de noviembre y traerá una variada programación de actividades para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Durante el mes se realizarán festivales de música, ferias de diseño, encuentros familiares y actividades culturales gratuitas. La agenda también incluye propuestas para disfrutar al aire libre y conocer más sobre el patrimonio y la biodiversidad de la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: festivales y actividades musicales para disfrutar en noviembre

Festival Coke Studio

Dirección: Parque O’Higgins, Santiago, Región Metropolitana.

El Festival Coke Studio 2026 llegará al Parque O’Higgins con una nueva edición que reunirá a destacados artistas nacionales y distintas experiencias para el público. El evento, presentado por Coca-Cola Zero Azúcar, tendrá una jornada dedicada a la música y el entretenimiento.

Entre los artistas confirmados para esta edición se encuentran Nicole, Pablo Chill-E, Pailita, Alanys Lagos, Kudai, Lucky Brown, Amigo de Artistas y Aqross. La programación contempla presentaciones en vivo y espacios con actividades para quienes asistan al encuentro.

El festival se realizará el sábado 21 de noviembre, con entrada gratuita y previa inscripción, además, las entradas estarán disponibles próximamente a través de Passline.

FestiCRIN 2026

Dirección: Centro Cultural GAM, Alameda 227, Santiago, Región Metropolitana.

FestiCRIN 2026 celebrará su 12.ª edición con música para las infancias. El encuentro se realizará el sábado 28 de noviembre, en el Centro Cultural GAM, entre las 16:00 y las 19:00 horas.

Contará con dos espacios, un Escenario Tradicional, que recibirá espectáculos de mayor envergadura y sonido a alto volumen, y un Espacio de Bajo Impacto, para niñas y niños neurodivergentes.

Este último sector dispondrá de adecuaciones y un espacio de calma para que quienes lo necesiten puedan descansar durante la jornada. La programación y los artistas que participarán serán anunciados próximamente.

Qué hacer en Santiago: ferias y encuentros para descubrir nuevos emprendimientos

Feria de Artes Gráficas

Dirección: Centro Cultural Montecarmelo, Bellavista 0594, Providencia, Región Metropolitana.

Entre los panoramas de qué hacer en Santiago durante noviembre, el Centro Cultural Montecarmelo realizará su primera Feria de Artes Gráficas. La actividad reunirá a 30 creadores independientes con propuestas de diseño, ilustración, fotografía y otras expresiones artísticas.

La jornada se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre, entre las 12:00 y las 20:00 horas, con entrada liberada. Quienes asistan podrán recorrer los distintos stands y participar en talleres de creación gráfica, funciones de teatro y música en vivo.

Los talleres requieren inscripción previa, disponible a través del enlace publicado en la biografía de Instagram del Centro Cultural Montecarmelo.

Mercado de Primavera

Dirección: Mercado Urbano Tobalaba (MUT), Av. Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante noviembre, el Mercado de Primavera, invita a celebrar esta estación con una feria dedicada a los productos locales y los encuentros alrededor de la mesa. La actividad se realizará el 7 y 8 de noviembre, entre las 10:00 y las 19:00 horas, en el primer piso del MUT.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán encontrar frutas, verduras, charcutería, fermentos, miel y otros productos de agricultores y huerteros. La feria también reunirá una selección de cerámica, loza y objetos decorativos para acompañar las comidas y compartir en familia o con amigos.

Qué hacer en Santiago: panoramas culturales y actividades para toda la familia

Día de la Fauna Chilena 2026

Dirección: Museo Interactivo Mirador, Av. Punta Arenas 6711, La Granja, Región Metropolitana.

El Día de la Fauna Chilena 2026 celebrará una nueva edición con un encuentro gratuito dedicado a la biodiversidad y su conservación. La actividad se realizará el 7 y 8 de noviembre en el Museo Interactivo Mirador (MIM), con entrada gratuita pero con cupos ilimitados.

El público podrá participar en talleres, charlas y conversatorios, también habrá stands educativos e interactivos, una feria de organizaciones no gubernamentales y emprendimientos vinculados a la fauna, además de concursos y otras actividades familiares.

Cicletada Familiar por la Epilepsia

Dirección: Plaza Siglo XX, Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago, Región Metropolitana.

La 10.ª Cicletada Familiar por la Epilepsia invita a participar en una jornada gratuita e inclusiva para derribar mitos y promover la actividad física. La actividad se realizará el domingo 15 de noviembre.

El punto de partida será en la Plaza Siglo XX y la acreditación comenzará a las 10:00 horas y la salida está programada para las 11:00 horas. El recorrido contempla aproximadamente 3 kilómetros hasta el Parque de la Familia.

La invitación es a sumarse en bicicleta, patines, scooter, corriendo o caminando. De esta manera, personas de distintas edades podrán participar en esta iniciativa. La inscripción se realiza a través del sitio web ligacomunidad.cl.

Noche de Museos 2026

La Noche de Museos 2026 invita a disfrutar de una jornada cultural gratuita en distintos espacios del país. La actividad se realizará el viernes 13 de noviembre, cuando museos de todas las regiones de Chile abrirán sus puertas para recibir al público.

Durante esta noche, las personas podrán recorrer sus instalaciones, conocer distintas exposiciones y acercarse a las historias que forman parte del patrimonio nacional.

La programación y los horarios de cada recinto se darán a conocer próximamente.