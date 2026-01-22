Carro de Bomberos volcó mientras combatían incendios: Hay siete voluntarios lesionados

El Cuerpo de Bomberos de Talcahuano informó que siete voluntarios resultaron lesionados en un accidente ocurrido la madrugada de este jueves, mientras combatían los incendios forestales en la comuna de Florida, región del Biobío.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la Ruta N-48, sector Puente 7, a la altura de la comuna de Florida, cuando los voluntarios, tras finalizar su turno, abordaron el camión para retirarse del lugar, consignó 24 Horas.

En conversación con el citado medio, el teniente Cristián Monsalve, de la Prefectura Talcahuano, explicó que “producto del terreno y el peso del camión de bomba, este cede, volcando sobre su eje, resultando un total de siete voluntarios lesionados”.

El SAMU constató que las lesiones fueron leves y los afectados recibieron atención médica en centros asistenciales.

A la vez, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, Manuel Calvo, destacó que los voluntarios se encuentran “en buenas condiciones”, y agregó: “Dos se van a quedar con control, pero todos están dados de alta (médica)”.

Respecto al contexto de la emergencia, Calvo explicó que el volcamiento se produjo porque “el terreno cedió” y complementó que “el incendio se está conteniendo en algunos sectores”, con labores que continuarán durante la jornada.