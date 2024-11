Caso Ronald Ojeda: Defensa de Mickael Villegas presenta recurso de apelación por prisión preventiva

La defensa del venezolano, Mickael Villegas, extraditado desde Costa Rica por el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda, apeló este lunes a la prisión preventiva dictada por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.



Villegas fue detenido hace cuatro meses en Costa Rica y extraditado en septiembre, enfrentando ahora la justicia chilena.



El recurso presentado por la abogada Jeannete Cofré Soto argumenta que la prisión preventiva no se ajusta a derecho, ya que no se cumplen los requisitos del Código Procesal Penal.



La defensa afirma que no se valoraron adecuadamente los elementos presentados para demostrar el arraigo y la inexistencia de un riesgo de fuga de Villegas.



Dicha instancia también cuestiona la falta de evidencia concluyente que vincule a Villegas directamente con el delito y sugiere medidas menos gravosas como el arresto total o una caución económica.



Además, critican la separación de causas, lo que, según ellos, fragmenta la realidad procesal y obstaculiza el acceso a información relevante para la defensa.



Ronald Ojeda fue secuestrado en febrero pasado desde su departamento en Independencia por sujetos disfrazados de detectives de la Policía de Investigaciones. Su cuerpo fue encontrado nueve días después en una maleta enterrada bajo cemento en una toma ilegal en Maipú.



Hasta ahora, el único condenado por el homicidio es un menor de edad venezolano, sentenciado a cinco años de reclusión en régimen mixto, con un programa de reinserción social.