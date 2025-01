Cataldo ante amenaza de paro de profesores: “Al ministerio no le corresponde pagar sueldos”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió este viernes a la advertencia hecha por el Colegio de Profesores de impedir el inicio del año escolar 2025 frente al no pago de bonos por negociaciones locales de parte de la Municipalidad de Santiago.



En entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado aclaró que “al ministerio no le corresponde pagar los sueldos. Una cosa es la situación financiera de la municipalidad interna y si los recursos son suficientes. Me imagino que no, esto es la realidad que estamos viviendo hoy”.



La autoridad negó tener una mala relación con el alcalde (Mario) Desbordes: “No tuvimos una mala conversación y le manifesté la disposición del ministerio a colaborar. Vamos a buscar alternativas dentro de las herramientas que tenemos. Me interesa que entienda la colaboración, más allá de las diferencias políticas cuando se suspenden las clases son los niños los que pierden”.



CRISIS ARTIFICIAL



Cataldo también se refirió a las críticas por el oficio del ministerio, que ordena impartir clases de pueblos originarios en los colegios. “La lengua y cultura de nuestros pueblos originarios son patrimonio y como patrimonio tenemos que cuidarlo. Es una medida implementada desde el mandato de Sebastián Piñera. Me incomoda que no se plantee con claridad el origen de esto. Es la hipocresía detrás de la crítica desde algunos sectores”.



“Hay una campaña de generar una situación de crisis previa al inicio del año escolar y se generan sobre reacciones de temas que podemos conversar”, aclaró la autoridad.



DEUDA HISTÓRICA



El ministro valoró el hecho de hacerse cargo del pago de la deuda histórica de los profesores, que data de 1981 junto con el proceso de municipalización, y explicó que la medida aprobada en el Congreso consiste en “un bono que paga por única vez en dos cuotas, en octubre y enero del año siguiente, otorgado a los profesores que tienen 80 o más años”.



Respecto a la idea propuesta por el exalcalde Rodolfo Carter de negar el ingreso al sistema educativo de niños migrantes irregulares, Cataldo afirmó que “no es que un niño de 5 años decidió venir a Chile, son decisiones de la familia, ellos son víctimas de las circunstancias. Sean regulares o irregulares es irrelevante para el sistema educativo”.