Cataldo sostuvo reunión con su sucesora María Paz Arzola: Anunciaron nuevos encuentros

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, encabezó una reunión de transición donde estuvo presente su sucesora María Paz Arzola y los futuros subsecretarios Daniel Rodríguez y María Cristina Tupper. La nueva subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, se conectó de forma telemática.



Además, asistieron los subsecretarios de Alejandra Arratia, Víctor Orellana y Claudia Lagos, quienes realizaron un balance sobre su gestión.



Tras el encuentro, el titular de Educación señaló que “ayuda mucho que en general nos conocemos, nos ha tocado interactuar en más de una ocasión tanto con la ministra como los subsecretarios, eso ayuda que la comunicación sea fluida”.



Por su parte, la nueva ministra destacó que fue un primer encuentro “súpervalioso con las autoridades salientes y vamos a tener nuevas reuniones para profundizar más, son muchos temas, es importante tener un buen traspaso que permita la continuidad del ministerio y del sistema”.