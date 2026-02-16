Home Nacional "cataldo sostuvo reunión con su sucesora maría paz arzola: anuncia..."

Cataldo sostuvo reunión con su sucesora María Paz Arzola: Anunciaron nuevos encuentros

El titular de Educación, tras reunirse con la futura ministra de la cartera, señaló que “ayuda mucho que en general nos conocemos, nos ha tocado interactuar en más de una ocasión tanto con la ministra como los subsecretarios, eso ayuda que la comunicación sea fluida”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Cataldo sostuvo reunión con su sucesora María Paz Arzola: Anunciaron nuevos encuentros

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, encabezó una reunión de transición donde estuvo presente su sucesora María Paz Arzola y los futuros subsecretarios Daniel Rodríguez y María Cristina Tupper. La nueva subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, se conectó de forma telemática.

Además, asistieron los subsecretarios de Alejandra Arratia, Víctor Orellana y Claudia Lagos, quienes realizaron un balance sobre su gestión.

Tras el encuentro, el titular de Educación señaló que “ayuda mucho que en general nos conocemos, nos ha tocado interactuar en más de una ocasión tanto con la ministra como los subsecretarios, eso ayuda que la comunicación sea fluida”.

Por su parte, la nueva ministra destacó que fue un primer encuentro “súpervalioso con las autoridades salientes y vamos a tener nuevas reuniones para profundizar más, son muchos temas, es importante tener un buen traspaso que permita la continuidad del ministerio y del sistema”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Futuros ministros de Kast valoran retiro de calidad de...

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que “hoy día se ha resuelto quitarle la condición de refugiado y eso indudablemente es un paso adelante en materia de poder impulsarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y poder enfrentar la justicia en Chile como corresponde”.

Leer mas
Triunfo
Aseguran que Independiente acelerará gestiones por el ...

El cuadro argentino daría un nuevo paso para intentar incorporar al delantero de Huachipato, quien ha exhibido gran nivel en este inicio de temporada.

Leer mas
Internacional
VIDEO: “Los extraterrestres son reales, pero yo no los...

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un podcast que los extraterrestres “son reales” pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes “escondidos” en la enigmática base militar conocida como Área 51 del estado de Nevada.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/