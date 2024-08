Cate Blanchett reveló la irrisoria suma que recibió por actuar en la trilogía de “El Señor de los Anillos”

La reconocida y talentosa actriz Cate Blanchett, reconocida popularmente por su interpretación de “Galadriel” en la adaptación cinematográfica de “El Señor de los Anillos”, basada en la obra homónima de J.R.R Tolkien, reveló cuánto recibió por su trabajo en el filme dirigido por Peter Jackson.

A 23 años de “La Comunidad del Anillo”, la intérprete se refirió por primera vez a la “vergonzosa” cifra que recibió por su interpretación durante el programa “What Happens Live”.

Lo anterior fue motivado por Andy Cohen, quien le consultó con qué película obtuvo su mejor pago. Como era de esperarse, el presentador sugirió que, probablemente, la mayor suma se la entregó “El Señor de los Anillos”, trilogía que alcanzó una recaudación mundial de 2.900 millones de dólares.

“¿Estás bromeando? No, a nadie le pagaron nada por hacer aquella película”, reveló la actriz.

Su respuesta despertó el interés de Cohen, quien le consultó si todos los involucrados habían aceptado actuar sin recibir un pago, pero con la condición de recibir un porcentaje de lo recaudado en la taquilla.

“¡No! Nada de eso. La filmación se produjo antes de que empezara a implementarse esa modalidad de cobro. Nosotros no percibimos nada de nada”, respondió.

La dos veces ganadora del Oscar confesó que solo “quería trabajar con el director de ‘Braindead’ (Jackson). No vas a creerlo, pero a cambio de mi trabajo obtuve bocadillos gratis y me dejaron quedarme con mis orejas de elfa”.

Y complementó: “A las mujeres nos pagan mucho menos de lo que la gente piensa”.

How much money did Cate Blanchett make from Lord of the Rings? #WWHL pic.twitter.com/QDsPlFs5il