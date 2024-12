Cathy Barriga tras dejar la cárcel: “Hay un persecutor que se llama Tomás Vodanovic”

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, dejó la tarde de este miércoles la cárcel de San Miguel luego que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago revocara la prisión preventiva y la reemplazara por la medida cautelar de arresto domiciliario total.



La exjefa comunal salió del recinto penitenciario agradeciendo a las internas y a Gendarmería. “Yo le agradezco la fuerza a cada una de ellas, especial a las internas del módulo 2”, expresó.



“Hoy día estoy contenta, porque de verdad es muy difícil enfrentar y vivir una situación así. Llevo tres años de ser investigada. Hay un persecutor que se llama Tomás Vodanovic y la verdad que vivir esto jamás en mi vida lo imaginé, pero aun así agradezco a cada persona y a cada mujer que me entregaron su fuerza, porque la fuerza de las mujeres es superior a cualquier otra cosa”, manifestó.



Recalcó que tiene “una presunta inocencia (…) investiguen, revisen las miles de páginas de la investigación y ojala se haga justicia muy pronto”.



Además, apuntó al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, manifestando que “aquí hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta que me está haciendo mucho más fuerte”.