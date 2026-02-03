Cathy Barriga: tribunal acepta solicitud de la defensa y posterga por seis meses audiencia de preparación de juicio oral

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago aceptó este martes la solicitud de la defensa de Cathy Barriga y decidió postergar por cerca de seis meses la realización de la audiencia de preparación de juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú.

Según consignó 24Horas, si bien se esperaba que el proceso iniciara en esta jornada, el tribunal determinó aplazar esta instancia para el próximo 4 de agosto, puesto que los abogados de Barriga aseguraron que los antecedentes de la investigación no fueron entregados en el plazo estimado por parte de la Fiscalía.

Cristóbal Bonacic, abogado de Barriga, dijo que “el hecho de que se acelere una etapa de investigación no quiere decir que uno va a renunciar a la posibilidad de revisar los antecedentes, revisar los documentos y hacer una defensa de fondo como corresponde dentro de un juicio oral”.

Añadió que “por lo tanto, se ha privilegiado en este caso frente a la abundancia de pruebas recolectadas por el Ministerio Público y que no se han entregado oportunamente, tratar de postergar la única instancia que tiene un imputado de demostrar su inocencia, que es un juicio oral, a fin de poder tener esos antecedentes y ejercer una debida defensa“.

El fiscal Felipe Sepúlveda, desde el Ministerio Público, señaló que “no consideramos esto como una derrota“, que se haya postergado la audiencia y la definición de seis meses para que se concrete, consignó 24Horas.

Agregó que “consideramos que es excesivo, pero el tribunal decidió que ese era el tiempo que correspondía”.

La exalcaldesa está siendo acusada por una serie de delitos de corrupción ocurridos durante su administración en el municipio, por los cuales el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió 37 años de cárcel.