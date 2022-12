Chahuán: “Un plebiscito de entrada sería reabrir una discusión que a nuestro juicio está superada”

El presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, dijo este viernes que en su sector no son partidarios de repetir un plebiscito de entrada para la redacción de una nueva Constitución.



En declaraciones a T13 Radio, el senador aseveró que “nosotros no somos partidarios de un plebiscito de entrada (…) hemos sido claros al señalar que un plebiscito de entrada sería reabrir una discusión que a nuestro juicio está superada”.



Además, remarcó que en Chile Vamos insistirán con que sea un órgano mixto el que redacte la Carta Fundamental: “No queremos nada parecido a la Convención y creemos que la experiencia de los especialistas puede ayudar a construir un proceso que sea más ordenado y también la experiencia internacional avala lo que nosotros estamos planteando”.



“En ese contexto creemos que la combinación de ambos factores puede ser determinante para tener un resultado exitoso. Chile no puede darse el lujo de tener un segundo proceso que fracase”, añadió.



Chahuán aseveró que “a nosotros nos gusta un órgano mixto (…) Una comisión electoral austera va en la dirección correcta, pero incorporar la experiencia de los especialistas a nuestro juicio es clave”, agregó el parlamentario.



Respecto a los diálogos constituyentes y a las trabas para llegar a un acuerdo con el oficialismo -donde quieren un órgano 100% electo-, el legislador afirmó que “nosotros hemos estado con buena disposición, buscando todas las fórmulas que nos permitan garantizar por una parte expertise de los especialistas, garantizar también amplia participación ciudadana y validación democrática y donde el Congreso juegue un rol”.



“Esperamos convencer al oficialismo que no cualquier acuerdo es bueno, un acuerdo tiene que dar seguridad, garantías y certezas para Chile”, aclaró.