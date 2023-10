Chilena casada con palestino denunció que no pudo abordar vuelo humanitario

Una ciudadana chilena que se encuentra casada con un palestino, denunció que Israel no le permitió tomar el último vuelo humanitario organizado por la Cancillería chilena junto a sus dos hijos, en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.



En conversación con EmolTV, el director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, Diego Khamis, indicó que las autoridades israelíes no autorizaron su ingreso al terminal aéreo ya que está casada con un palestino, con quien vive en la ciudad cisjordana de Beit Jala.



“Ella es chilena, no tiene pasaporte palestino, sólo chileno, sus dos hijos son chilenos y ella está casada con un palestino de la ciudad de Beit Jala (…) Estaba todo coordinado para que ella tomara el vuelo humanitario, el último que salió, estaba la coordinación con el consulado y no se le dio el permiso por parte de Israel para que ella pudiera utilizar el aeropuerto de Ben Gurión y por lo tanto no pudo viajar y quedó ella con sus dos hijos, que los dos son menores de cinco años”, sostuvo Khamis.



“Lo que ocurre es que los palestinos no puede utilizar el aeropuerto de Ben Gurión, pero ella no es palestina, ella es chilena, pero como está casada con un palestino, la última vez que entró le dijeron que a pesar de ser chilena ya no podía utilizar el aeropuerto de Ben Gurión, si no que tenía que utilizar el Puente Allenby como que fuera palestina, pero insisto, ella es una ciudadana chilena”, agregó.



Khamis enfatizó en que “me parece una situación terrible, de condena total. Ahora haremos todas las gestiones ante el Gobierno pues creemos que esto es algo insólito”.



Consultada por Emol sobre este asunto, la Cancillería chilena respondió que “está al tanto de la situación vivida por nuestra connacional y sus hijos. Se realizaron una serie de gestiones para que pudieran tomar el avión y se seguirán buscando soluciones para que puedan salir de territorio palestino”.



“Toda la red consular en la zona se encuentra activa para otorgar asistencia y apoyo en caso de ser necesario ante esta u otras situaciones que pudieran darse”, complementó el Ministerio de RREE.