Chileno en Ucrania cuestiona al Consulado: “Ponen muchos problemas y no ayudan en nada”

Felipe Albornoz, quien es un chileno que vive en Kiev, Ucrania, entregó detalles de cómo ha vivido el ataque Ruso, a “CHV Noticias”.

“Aquí son las seis de la mañana y los bombardeos empezaron como a las cinco de la mañana… yo estoy acá en Kiev, me desperté temprano y el primer cañonazo que yo sentí pensé que era como una especie de relámpago… cada 15 ó 20 minutos se sienten cañonazos”, contó mediante un contacto iniciado a pocas horas del ataque.

“Estamos esperando que nos evacúen, mi esposa está sumamente nerviosa y yo también. Estamos ordenando la ropa. Espero poder evacuar lo antes posible de acá, ir a Polonia que es lo más cercano y es más seguro”, informó.

Albornoz afirmó que “están atacando. Lo que yo decía cuando estos tipos estaban retirando sus tropas y todo el tema, yo dije ‘estos tipos van a atacar, no están jugando a los soldaditos’. Estos gallos quieren Kiev, quieren tomarse Ucrania y poner la Unión Soviética acá”.

Además, Albornoz hizo un fuerte llamado a las autoridades chilenas para que lo ayuden a salir desde Ucrania y acusó problemas con el Consulado.

“El Consulado chileno ha puesto muchas trabas, es muy lenta la comunicación, muy poco previsora. Quiero regresar a Chile, pero me piden certificado de nacimiento, luego que tengo que escribir a la Cancillería. A todos los demás los sacaron antes, en cambio los chilenos esperaron a último minuto y no nos ayudan. Es muy lenta la comunicación, muy poco previsora”, añadió.

Al ser consultado sobre qué problemas estaba poniendo el Consulado de Chile, contó que le están pidiendo una serie de documentos con los que no cuenta, haciendo más angustiosa la salida de Kiev, ciudad donde reside y que está bajo amenaza de ataque.

“Yo no tengo los medios, pero igual voy a tratar de salir de acá. Estaba pidiendo ayuda al consulado chileno en Polonia, pero me han puesto muchos problemas. Me solicitaban el certificado de nacimiento de mi hija y no lo tengo”, avisó.

Además, acusó que “me están pidiendo los documentos de matrimonio de mi esposa. Imagínense que con suerte tengo mi carnet de identidad chileno, nunca pensé en traer mi certificado de nacimiento”.

“Le ponen puros problemas a uno y no ayudan en nada. Yo me voy a ir al consulado a Polonia y me van a tener que recibir igual”, cerró el chileno, desesperado por salir de ese país junto a su esposa y pequeña hija.