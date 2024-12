Ciedess: Multifondos de pensiones cierran noviembre con números azules

Los cinco fondos que componen el sistema de pensiones administrado por las AFP finalizaron noviembre con cifras azules, según el último reporte de la consultora Ciedess, que informó que los fondos A y B, los más riesgosos del sistema, obtuvieron ganancias de 1,68% y 1,33%, respectivamente.



Los fondos más conservadores, D y E, registraron retornos de 1,46% y 1,89% respectivamente, mientras que el fondo C, de riesgo moderado, también tuvo un buen desempeño, con un alza de 1,1%.



Estas rentabilidades se explican, según Ciedess, por una combinación de factores locales e internacionales.



En el caso de los fondos A y B, sus ganancias fueron atribuidas principalmente al desempeño de las inversiones en renta variable, ya que “a nivel externo, se observan retornos negativos en los principales índices internacionales, salvo EE.UU., siendo solo favorecidos por el alza del dólar; mientras que a nivel local se registró un descenso del IPSA”.



La consultora explicó que los fondos C, D y E, con un perfil más conservador, se beneficiaron de las inversiones en títulos de deuda local y en menor medida, de instrumentos de renta fija extranjeros.



“A nivel externo, se registró un incremento en los activos de renta fija internacional sin cobertura cambiaria, donde el índice LEGATRUU subió 2,65% en pesos; mientras que a nivel local se observó una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital”, explica el informe.



En cuanto al desempeño de los multifondos durante estos 11 meses, el resultado sigue siendo positivo. Los fondos A y B acumulan retornos de 11,02% y 9,22%, respectivamente, mientras que el fondo C registra un incremento de 5,99%.



Los fondos D y E, los más conservadores del sistema, muestran ganancias acumuladas de 4,25% y 5,05%, respectivamente, a un mes de que termine el año.