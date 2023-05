Claudia Conserva confirma en el final de “Brava” que está libre de cáncer: “Se acabó… le gané, le gané”

La animadora Claudia Conserva, en el capítulo final del documental “Brava” de TVN, confirmó que logró recuperarse del cáncer de mama que le fue detectado a mediados de 2022.

Conserva contó que la información le fue comunicada por su médico de cabecera, luego que la operación de extirpación y quimioterapia fueran efectivas.

“Estoy muy contenta porque me avisaron que en la biopsia no existían rastros de cáncer. Estoy libre de cáncer. No sé imaginan la alegría de meditar y poder felicitar y contarle a cada uno de mis órganos que les dieron resultados positivos. Gané, gané”, indicó en el programa.

“Estoy feliz de estar libre de cáncer, se acabó, queda lo último. Pasó, pasó huevón (sic), le gané, le gané”, dijo entre lágrimas.

La buena noticia también emocionó a su hermana y también animadora, Fran Conserva, quien en ese momento se encontraba junto con ella en un paseo por la playa.

Posteriormente, la conductora de Milf sostuvo que había sorteado una parte muy importante del tratamiento pero que no deberá bajar la guardia.

“Fue maravilloso, emocionante. Cuando uno habla de cáncer nunca se tiene la certeza de que esto no vaya a volver en unos años. Pero por lo menos esta primera batalla ya estaba ganada”, afirmó.

Además, el oncólogo Juan Cristóbal Celis afirmó que los cuidados para recuperarse deberán permanecer por bastante tiempo más.

“El cáncer tiene un riesgo de recaída, y eso independiente del subtipo tumoral, es un riesgo permanente, incluso hasta 10 años después se pueden tener recaídas. No hay que descuidarse, hay que mantener controles y tratamientos”, señaló el profesional.