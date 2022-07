Claudio Grossman: “La prioridad del Gobierno es el Consejo de DDHH de la ONU”

El Ministerio de Relaciones Exteriores no apoyó la candidatura del jurista Claudio Grossman a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).



Exagente de Chile ante dicha instancia internacional, el diplomático era una de las cartas fuertes para ocupar el cupo del fallecido juez brasileño Antônio Augusto Cançado y tenía un respaldo de sectores políticos transversales. Sin embargo, no contó con el beneplácito del Gobierno, desde donde priorizarán la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos.



Grossman envió una declaración a El Mercurio abordando la decisión de Cancillería, remarcando que “es ciertamente al Gobierno al que le corresponde la conducción de la política exterior”.



“La ministra de Relaciones Exteriores me ha comunicado que no va a apoyar la presentación de una candidatura nacional a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La prioridad del Gobierno de Chile es la elección del país en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, consignó en la carta.



El jurista advirtió que “ha transcurrido un tiempo valioso e irrecuperable” desde que reabrió la oportunidad de llevar una candidatura de Chile a la CIJ tras el fallecimiento de Cangado Trindade.



“Numerosos juristas y excancilleres señalaron a la Cancillería la importancia de una postulación nacional. Pasadas ya más de seis semanas, se han presentado dos candidaturas de otros países. En un contexto definido por factores que incluyen prioridades diversas y el transcurso del tiempo, se ha señalado por el Gobierno que no hay condiciones para una candidatura chilena, complementó.



Luego agradeció “el impresionante apoyo que existe en Chile sobre la importancia de la CIJ y la relevancia que tendría para el país que una chilena o chileno pudiera llegar en el futuro a ser juez del tribunal mundial del que hemos estado ausentes por más de 67 años”.



“Apoyaré con entusiasmo dichos esfuerzos e incentivo al Gobierno que considere esa posibilidad y la incluya en sus prioridades. Ofrezco toda mi cooperación en el esfuerzo de abrir oportunidades para proyectar a una persona que pueda tener éxito”, complementó.



Además, afirmó que “ha sido un motivo de gran orgullo que se haya considerado mi nombre por amplios sectores en Chile”. “En mi vida he tenido, como muchas personas, desafíos y logros. Nada, sin embargo, es más significativo para mí que el reconocimiento de servicios que he podido prestar, con la cooperación y ayuda de muchas personas, tanto a Chile como a valores fundamentales de dignidad humana”.



“Estos incluyen buscar un orden internacional basado en normas jurídicas, la protección y promoción de los derechos humanos, la relevancia dela educación, en general, y de la educación jurídica, en particular. Seguiré contribuyendo a esos valores desde la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, la investigación y la docencia y a través de organizaciones de la sociedad civil”, sentenció.