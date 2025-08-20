Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó licencia por muerte de mascota

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea un permiso laboral en caso de fallecimiento de una mascota o animal de compañía, aunque quedaron pendientes algunos temas como la cantidad de días de licencia y si serán remunerados.

Según publicó Emol, la diputada Daniella Cicardini (PS), autora del proyecto, explicó que la propuesta busca extenderse más allá del ámbito laboral. Según indicó, el permiso “no sólo es para el trabajador, sino que también para el alumno, estamos hablando de menores de edad, jóvenes, niños y niñas”.

En ese sentido, señaló que “el fallecimiento de una mascota hoy día es considerado como integrante de la familia”, que puede afectar no sólo al menor, sino también a la mamá o al papá, impactando al núcleo familiar completo.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) expresó que en la legislación chilena los animales no son miembros de la familia, aunque reconoció que una mascota puede ser algo significativo. Advirtió que debe revisarse con cuidado por su relación con la Ley de Educación.

“Tenemos que ver cómo lo solucionamos, pero estamos todos de acuerdo en que a veces es el joven y no es la mamá quien lo tiene a su nombre”, agregó Ossandón, señalando que tal vez sea necesario determinar quién es el cuidador significativo en el registro.

En tanto, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) planteó dudas sobre a quién debe beneficiar la medida. Explicó que muchas veces la mascota puede ser del niño, pero estar inscrita a nombre de un adulto que no necesariamente requiere el permiso.