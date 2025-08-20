Home Nacional "comisión de trabajo de la cámara aprobó licencia por muerte de ma..."

Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó licencia por muerte de mascota

La diputada Daniella Cicardini (PS), autora del proyecto, explicó que la propuesta busca extenderse más allá del ámbito laboral. Según indicó, el permiso “no sólo es para el trabajador, sino que también para el alumno, estamos hablando de menores de edad, jóvenes, niños y niñas”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea un permiso laboral en caso de fallecimiento de una mascota o animal de compañía, aunque quedaron pendientes algunos temas como la cantidad de días de licencia y si serán remunerados.

Según publicó Emol, la diputada Daniella Cicardini (PS), autora del proyecto, explicó que la propuesta busca extenderse más allá del ámbito laboral. Según indicó, el permiso “no sólo es para el trabajador, sino que también para el alumno, estamos hablando de menores de edad, jóvenes, niños y niñas”.

En ese sentido, señaló que “el fallecimiento de una mascota hoy día es considerado como integrante de la familia”, que puede afectar no sólo al menor, sino también a la mamá o al papá, impactando al núcleo familiar completo.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) expresó que en la legislación chilena los animales no son miembros de la familia, aunque reconoció que una mascota puede ser algo significativo. Advirtió que debe revisarse con cuidado por su relación con la Ley de Educación.

“Tenemos que ver cómo lo solucionamos, pero estamos todos de acuerdo en que a veces es el joven y no es la mamá quien lo tiene a su nombre”, agregó Ossandón, señalando que tal vez sea necesario determinar quién es el cuidador significativo en el registro.

En tanto, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) planteó dudas sobre a quién debe beneficiar la medida. Explicó que muchas veces la mascota puede ser del niño, pero estar inscrita a nombre de un adulto que no necesariamente requiere el permiso.

Source Texto: Aton / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Democracia Viva: Fiscalía pide 10 años de cárcel para ...

Según consignó T13, la Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó una pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo además para su expareja, Daniel Andrade; el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la exconcejal, Paz Fuica.

Leer mas
Nacional

Ranking Merco Talento 2025: universitarios chilenos as...

La 12° edición del ranking Merco Talento Chile distinguió a las 200 empresas con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país. Entre las principales fortalezas de las compañías más atractivas para trabajar destacan retribución y beneficios, liderazgo y reputación y capacidad para motivar y reconocer a los equipos.

Leer mas
Triunfo

Tenistas chilenas avanzan en el inicio del segundo W15...

Seis son las nacionales en los octavos de final del cuadro de singles. El duelo entre Fernanda Labraña y Jimar Gerald destaca entre los partidos de este miércoles.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/