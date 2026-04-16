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Pentágono proclama control total del tráfico por Ormuz y llama a Irán a acuerdo

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo que “la Armada de Estados Unidos controla el tráfico que atraviesa el estrecho porque tenemos medios reales y capacidades reales, y estamos llevando a cabo este bloqueo con menos del 10% del poder naval de Estados Unidos. Las cifras son claras: estamos utilizando el 10% de la Marina más poderosa del mundo, e Irán tiene el 0% de su Marina”.

Patricia Schüller Gamboa
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Pentágono proclama control total del tráfico por Ormuz y llama a Irán a acuerdo

El Pentágono proclamó este jueves el control del tráfico en el Estrecho de Ormuz, donde obligó a 13 embarcaciones que navegaban por la zona a dar la vuelta, sin que haya tenido por el momento que proceder al abordaje de ningún buque. Esto al tiempo que ha pedido a Teherán que llegue a un acuerdo y elija un “futuro próspero”.

“La Armada de Estados Unidos controla el tráfico que atraviesa el estrecho porque tenemos medios reales y capacidades reales, y estamos llevando a cabo este bloqueo con menos del 10% del poder naval de Estados Unidos.

Las cifras son claras: estamos utilizando el 10% de la Marina más poderosa del mundo, e Irán tiene el 0% de su Marina”, afirmó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en una rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor, Dan Caine.

Jefe del Pentágono reivindicó control de EEUU

En este sentido, el jefe del Pentágono reivindicó el control de Estados Unidos sobre el estratégico paso, después del bloqueo decretado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Esto como medida de presión después de que no llegaran a buen puerto las negociaciones en Islamabad el pasado sábado para un cese a las hostilidades.

 “El control es real y tenemos una larga trayectoria enfrentándonos a piratas y terroristas”, argumentó Hegseth.

Caine informó de que Estados Unidos está manteniendo el control de la zona. Avisó de que cualquier barco que cruzara el bloqueo “provocaría que la Armada ejecutara tácticas previamente planificadas, diseñadas para llevar la fuerza hasta ese buque y, si fuera necesario, abordarlo y tomar el control”.

“Esto incluye una serie de opciones de uso escalonado de la fuerza, que podrían incluir disparos de advertencia, entre otras medidas”, indicó.

En todo caso, el jefe del Estado Mayor señaló que el Ejército estadounidense no ha necesitado poner en marcha estas medidas puesto que todas las embarcaciones que se han acercado a la zona controlada por Washington, 13 barcos, han tomado la “decisión acertada” de “dar la vuelta”.

“Cualquier embarcación que no cumpla nuestras instrucciones será tratada en consecuencia. Hasta esta mañana, el Mando Central de Estados Unidos no ha tenido que abordar ningún buque”, añadió.

Hegseth, en la rueda de prensa, llenó su discurso de demandas a Irán para que llegue a un acuerdo con Estados Unidos. Amenazó con prolongar el control sobre Ormuz y golpear infraestructuras civiles si Teherán no llega a un pacto con Washington.

“Rezo para que elijáis un acuerdo, que está a vuestro alcance, por el bien de vuestro pueblo y del mundo. Mientras tanto, el Departamento de Guerra está listo y preparado”, afirmó y recalcó que Irán tiene en su mano elegir un “futuro próspero”.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: X
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