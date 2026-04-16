Parisi critica Plan de Reconstrucción Nacional: “Los votos del PDG no van a estar en estas condiciones”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, criticó la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast –emitida la noche de este miércoles- en la cual detalló el Plan de Reconstrucción Nacional.

Según Radio Biobío, Parisi cuestionó tanto el enfoque como la viabilidad del paquete de iniciativas del Ejecutivo.Y anticipó un complejo escenario legislativo.

El proyecto, que contempla más de 40 medidas, ingresará el lunes o martes por la Cámara de Diputados.

“Todo el ajuste se lo está llevando la clase media”

De acuerdo a Parisi, el diseño del plan adolece de un problema central: la ausencia de un foco claro en la clase media.

“Todo el ajuste se lo está llevando la clase media”, afirmó.

“A nosotros nos preocupa la clase media, las pymes que no están siendo consideradas en este paquete incluido por el Presidente y su gabinete”, sostuvo, consignó Biobío.

“Está errando los tiros al no considerar a la clase media”, reflexionó.

Franco Parisi salió anoche a cuestionar duramente los anuncios, tanto en el ámbito político sobre la gestión del Gobierno. Así como en relación con el diseño económico del plan.

A su juicio, las medidas no solo son insuficientes, sino que podrían tener efectos contraproducentes en las cuentas públicas.

“Veo un incremento en el déficit fiscal”

“Veo un incremento en el déficit fiscal más que en la recaudación en los próximos años”. Proyectó un impacto negativo en el balance estructural.

Parisi también puso el foco en aspectos específicos del paquete, como las dudas por el financiamiento municipal. Y la falta de medidas dirigidas a pequeñas y medianas empresas.

Dudó sobre la efectividad de las políticas para atraer capitales. Aunque valoró la intención, sostuvo que “la meta es baja” y que “se puede recaudar mucho más si se mejora la oferta tributaria para atraer las platas que están afuera”.

Parisi cuestionó la oportunidad de la cadena nacional y el nivel de diálogo previo.

“Hay un problema de timing”, señaló. Esto en alusión a la coincidencia del anuncio con un nuevo incremento en el precio de los combustibles. “No puede haber una cadena nacional el día antes en que subió de nuevo la gasolina”, añadió.

En esa línea, apuntó directamente a la conducción del Ministerio de Hacienda. Y anticipó una difícil tramitación en el Congreso:

“Si eres ministro de Hacienda es obvio que debes juntarte con todos. Creo que las bancadas serán duras y lapidarias en esta discusión. Lo veo complicado y no por culpa de nosotros”.

“Los votos del PDG no van a estar en estas condiciones”

Parisi descartó, en su forma actual, el respaldo de la bancada del PDG al proyecto del Gobierno:

“Los votos del PDG no van a estar en estas condiciones”.

Añadió que“está un poco distorsionada la realidad que está viendo La Moneda”.

El excandidato presidencial sostuvo: “Hay que desmembrarlo. Tratar de apoyar esta iniciativa como una sola creo que está perdida”.

“En la política se necesita tener corazón y entender las posiciones de las personas. Y eso es lo que estoy echando de menos”, cerró.