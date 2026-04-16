Ministro Alvarado aborda fallidas designaciones de seremis

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó las fallidas designaciones de autoridades en las Secretarías Regionales Ministeriales. Esto luego que se contabilizaran al menos 15 casos, entre ellos la Seremi de Cultura en la Región Metropolitana.

En esta última primero salió Gustavo Baehr, tras dos semanas de haber asumido, por cuestionamientos por su falta de experiencia, y luego Renato Münster, quien renunció apenas un día después de asumir.



En La Araucanía, la situación del Seremi de Energía, Patrick Dungan, derivó en el retiro de su decreto en Contraloría. Esto luego de que la Delegación Presidencial no lograra tomar contacto con él.



Consultado en Radio Cooperativa, el ministro Alvarado reconoció no tener claridad sobre el número exacto de designaciones fallidas, pero relativizó su impacto, “Cuando un gobierno se instala, nombra aproximadamente a dos mil funcionarios. De ahí que estemos con 15 con problemas, yo creo que no es que perjudique o afecte la marcha o la construcción de un gobierno”.



Sobre el caso de Dungan sostuvo. “Yo espero que pronto tenga señal (…) y la cartera del ramo, me imagino que tomará las medidas o las acciones pertinentes”. Explicó además que el retiro del decreto obedeció a que “no se ha presentado a trabajar, pero la relación, me imagino, con él o con la familia o con la persona cercana, la debe tener el ministerio”.

