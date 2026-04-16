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VIDEO: El Papa responde a Trump desde Camerún y afirma que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”
León XIV criticó este jueves el uso de la religión con fines políticos, económicos y militares. Sus declaraciones se dieron en el marco de un encuentro por la paz en Camerún. El pronunciamiento tuvo lugar en Bamenda, en el noroeste del país. Esta zona se encuentra afectada por un conflicto armado interno que se extiende desde hace una década.